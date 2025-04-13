Staked HYPE Shares 價格 (WSTHYPE)
今天 Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 的實時價格爲 16.18 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WSTHYPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked HYPE Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Staked HYPE Shares 當天價格變化爲 +3.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.562873。
在過去30天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.0869239520。
在過去60天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.562873
|+3.60%
|30天
|$ +3.0869239520
|+19.08%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Staked HYPE Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.44%
+3.60%
+41.93%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WSTHYPE 兌換 VND
₫414,871.38
|1 WSTHYPE 兌換 AUD
A$25.7262
|1 WSTHYPE 兌換 GBP
￡12.2968
|1 WSTHYPE 兌換 EUR
€14.2384
|1 WSTHYPE 兌換 USD
$16.18
|1 WSTHYPE 兌換 MYR
RM71.5156
|1 WSTHYPE 兌換 TRY
₺613.5456
|1 WSTHYPE 兌換 JPY
¥2,321.9918
|1 WSTHYPE 兌換 RUB
₽1,345.8524
|1 WSTHYPE 兌換 INR
₹1,390.8328
|1 WSTHYPE 兌換 IDR
Rp269,666.5588
|1 WSTHYPE 兌換 KRW
₩22,982.881
|1 WSTHYPE 兌換 PHP
₱925.1724
|1 WSTHYPE 兌換 EGP
￡E.829.7104
|1 WSTHYPE 兌換 BRL
R$94.8148
|1 WSTHYPE 兌換 CAD
C$22.3284
|1 WSTHYPE 兌換 BDT
৳1,961.825
|1 WSTHYPE 兌換 NGN
₦25,723.2876
|1 WSTHYPE 兌換 UAH
₴668.3958
|1 WSTHYPE 兌換 VES
Bs1,148.78
|1 WSTHYPE 兌換 PKR
Rs4,527.0022
|1 WSTHYPE 兌換 KZT
₸8,344.3496
|1 WSTHYPE 兌換 THB
฿541.5446
|1 WSTHYPE 兌換 TWD
NT$523.7466
|1 WSTHYPE 兌換 AED
د.إ59.3806
|1 WSTHYPE 兌換 CHF
Fr13.1058
|1 WSTHYPE 兌換 HKD
HK$125.395
|1 WSTHYPE 兌換 MAD
.د.م150.1504
|1 WSTHYPE 兌換 MXN
$328.454