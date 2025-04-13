Staked HYPE Shares 圖標

Staked HYPE Shares 價格 (WSTHYPE)

USD

Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 實時價格圖表

$16.18
$16.18$16.18
+3.60%(1D)

今天 Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 的價格

今天 Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 的實時價格爲 16.18 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WSTHYPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked HYPE Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Staked HYPE Shares 當天價格變化爲 +3.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 價格表現 USD

今天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.562873
在過去30天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.0869239520
在過去60天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Staked HYPE Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.562873+3.60%
30天$ +3.0869239520+19.08%
60天$ 0--
90天$ 0--

Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 價格分析

Staked HYPE Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 15.44
$ 15.44$ 15.44

$ 16.9
$ 16.9$ 16.9

$ 17.52
$ 17.52$ 17.52

-0.44%

+3.60%

+41.93%

Staked HYPE Shares (WSTHYPE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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什麼是Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

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WSTHYPE 兌換爲當地貨幣

1 WSTHYPE 兌換 VND
414,871.38
1 WSTHYPE 兌換 AUD
A$25.7262
1 WSTHYPE 兌換 GBP
12.2968
1 WSTHYPE 兌換 EUR
14.2384
1 WSTHYPE 兌換 USD
$16.18
1 WSTHYPE 兌換 MYR
RM71.5156
1 WSTHYPE 兌換 TRY
613.5456
1 WSTHYPE 兌換 JPY
¥2,321.9918
1 WSTHYPE 兌換 RUB
1,345.8524
1 WSTHYPE 兌換 INR
1,390.8328
1 WSTHYPE 兌換 IDR
Rp269,666.5588
1 WSTHYPE 兌換 KRW
22,982.881
1 WSTHYPE 兌換 PHP
925.1724
1 WSTHYPE 兌換 EGP
￡E.829.7104
1 WSTHYPE 兌換 BRL
R$94.8148
1 WSTHYPE 兌換 CAD
C$22.3284
1 WSTHYPE 兌換 BDT
1,961.825
1 WSTHYPE 兌換 NGN
25,723.2876
1 WSTHYPE 兌換 UAH
668.3958
1 WSTHYPE 兌換 VES
Bs1,148.78
1 WSTHYPE 兌換 PKR
Rs4,527.0022
1 WSTHYPE 兌換 KZT
8,344.3496
1 WSTHYPE 兌換 THB
฿541.5446
1 WSTHYPE 兌換 TWD
NT$523.7466
1 WSTHYPE 兌換 AED
د.إ59.3806
1 WSTHYPE 兌換 CHF
Fr13.1058
1 WSTHYPE 兌換 HKD
HK$125.395
1 WSTHYPE 兌換 MAD
.د.م150.1504
1 WSTHYPE 兌換 MXN
$328.454