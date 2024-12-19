Staked Frax Ether 價格 (SFRXETH)
今天 Staked Frax Ether (SFRXETH) 的實時價格爲 4,074.33 USD。目前其市值爲 $ 414.14M USD。SFRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staked Frax Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.87K USD
- Staked Frax Ether 當天價格變化爲 -4.48%
- 其循環供應量爲 101.76K USD
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今天內，Staked Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -191.399015219324。
在過去30天內，Staked Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +699.8476641000。
在過去60天內，Staked Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,645.8247886340。
在過去90天內，Staked Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,305.1009225144426。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -191.399015219324
|-4.48%
|30天
|$ +699.8476641000
|+17.18%
|60天
|$ +1,645.8247886340
|+40.39%
|90天
|$ +1,305.1009225144426
|+47.13%
Staked Frax Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.16%
-4.48%
-6.26%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.
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|1 SFRXETH 兌換 AUD
A$6,478.1847
|1 SFRXETH 兌換 GBP
￡3,218.7207
|1 SFRXETH 兌換 EUR
€3,911.3568
|1 SFRXETH 兌換 USD
$4,074.33
|1 SFRXETH 兌換 MYR
RM18,334.485
|1 SFRXETH 兌換 TRY
₺142,886.7531
|1 SFRXETH 兌換 JPY
¥639,303.1203
|1 SFRXETH 兌換 RUB
₽422,508.021
|1 SFRXETH 兌換 INR
₹346,766.2263
|1 SFRXETH 兌換 IDR
Rp66,792,284.3952
|1 SFRXETH 兌換 PHP
₱240,629.9298
|1 SFRXETH 兌換 EGP
￡E.207,464.8836
|1 SFRXETH 兌換 BRL
R$25,179.3594
|1 SFRXETH 兌換 CAD
C$5,826.2919
|1 SFRXETH 兌換 BDT
৳486,923.1783
|1 SFRXETH 兌換 NGN
₦6,326,578.8807
|1 SFRXETH 兌換 UAH
₴171,040.3734
|1 SFRXETH 兌換 VES
Bs203,716.5
|1 SFRXETH 兌換 PKR
Rs1,133,926.7823
|1 SFRXETH 兌換 KZT
₸2,137,597.2345
|1 SFRXETH 兌換 THB
฿140,727.3582
|1 SFRXETH 兌換 TWD
NT$132,904.6446
|1 SFRXETH 兌換 CHF
Fr3,626.1537
|1 SFRXETH 兌換 HKD
HK$31,657.5441
|1 SFRXETH 兌換 MAD
.د.م40,865.5299