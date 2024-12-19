今天 Staked Frax Ether (SFRXETH) 的價格

今天 Staked Frax Ether (SFRXETH) 的實時價格爲 4,074.33 USD。目前其市值爲 $ 414.14M USD。SFRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Staked Frax Ether 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 71.87K USD

- Staked Frax Ether 當天價格變化爲 -4.48%

- 其循環供應量爲 101.76K USD

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