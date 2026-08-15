Staked Cap USD 今日價格

Staked Cap USD (STCUSD) 今日實時價格為 $ 1.075，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 STCUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.075 每 STCUSD。

Staked Cap USD 目前市值在 $ 98,051,333 排名第 #-，流通供應量為 91.19M STCUSD。過去 24 小時內，STCUSD 的交易價格在 $ 1.073（低點）和 $ 1.077（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.28，而歷史最低價為 $ 0.466153。

短期表現方面，STCUSD 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +0.11%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Staked Cap USD（STCUSD）市場資訊

市值 $ 98.05M$ 98.05M $ 98.05M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 98.05M$ 98.05M $ 98.05M 流通量 91.19M 91.19M 91.19M 總供應量 91,190,527.6822816 91,190,527.6822816 91,190,527.6822816

Staked Cap USD 的目前市值為 $ 98.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。STCUSD 的流通量為 91.19M，總供應量是 91190527.6822816，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.05M。