Staked BITZ（SBITZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 34.29 最低價 $ 0.777131 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

Staked BITZ（SBITZ）目前實時價格為 $0.81633。過去 24 小時內，SBITZ 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SBITZ 的歷史最高價為 $ 34.29，歷史最低價為 $ 0.777131。

從短期表現來看，SBITZ 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Staked BITZ（SBITZ）市場資訊

市值 $ 43.38K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 34.84K 流通量 42.68K 總供應量 42,680.44398090321

Staked BITZ 的目前市值為 $ 43.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SBITZ 的流通量為 42.68K，總供應量是 42680.44398090321，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.84K。