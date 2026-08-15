Staked Bank 今日價格

Staked Bank (STAKE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 STAKE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STAKE。

Staked Bank 目前市值在 $ 9,643.45 排名第 #-，流通供應量為 825.04M STAKE。過去 24 小時內，STAKE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00180902，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STAKE 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -0.04%。過去一天，總交易量達到 --。

Staked Bank（STAKE）市場資訊

市值 $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K 流通量 825.04M 825.04M 825.04M 總供應量 825,042,820.995395 825,042,820.995395 825,042,820.995395

Staked Bank 的目前市值為 $ 9.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STAKE 的流通量為 825.04M，總供應量是 825042820.995395，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.64K。