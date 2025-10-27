Staked Aria Premier Launch（STAPL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.981544 $ 0.981544 $ 0.981544 24H最低價 $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H最高價 24H最低價 $ 0.981544$ 0.981544 $ 0.981544 24H最高價 $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 歷史最高 $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 最低價 $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 漲跌幅（1H） +1.45% 漲跌幅（1D） +1.39% 漲跌幅（7D） +4.77% 漲跌幅（7D） +4.77%

Staked Aria Premier Launch（STAPL）目前實時價格為 $1.002。過去 24 小時內，STAPL 的交易價格在 $ 0.981544 至 $ 1.002 之間波動，市場活躍度顯著。STAPL 的歷史最高價為 $ 1.042，歷史最低價為 $ 0.871702。

從短期表現來看，STAPL 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.45%，過去 24 小時內變動為 +1.39%，過去 7 天內累計變動為 +4.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Staked Aria Premier Launch（STAPL）市場資訊

市值 $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M 流通量 8.28M 8.28M 8.28M 總供應量 8,281,810.903549585 8,281,810.903549585 8,281,810.903549585

Staked Aria Premier Launch 的目前市值為 $ 8.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STAPL 的流通量為 8.28M，總供應量是 8281810.903549585，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.30M。