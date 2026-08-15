Staked Aave 今日價格

Staked Aave (STKAAVE) 今日實時價格為 $ 86.72，過去 24 小時內變化了 0.68%。目前 STKAAVE 兌 USD 的匯率為 $ 86.72 每 STKAAVE。

Staked Aave 目前市值在 $ 212,465,467 排名第 #-，流通供應量為 2.45M STKAAVE。過去 24 小時內，STKAAVE 的交易價格在 $ 84.92（低點）和 $ 87.32（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 205.25，而歷史最低價為 $ 44.13。

短期表現方面，STKAAVE 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -3.66%。過去一天，總交易量達到 $ 13.29K。

Staked Aave（STKAAVE）市場資訊

市值 $ 212.47M$ 212.47M $ 212.47M 成交量（24H） $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K 完全稀釋市值 $ 212.47M$ 212.47M $ 212.47M 流通量 2.45M 2.45M 2.45M 總供應量 2,449,840.616496449 2,449,840.616496449 2,449,840.616496449

Staked Aave 的目前市值為 $ 212.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.29K。STKAAVE 的流通量為 2.45M，總供應量是 2449840.616496449，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 212.47M。