Stairway to gold 今日價格

Stairway to gold (GOLD) 今日實時價格為 $ 0.00302773，過去 24 小時內變化了 8.79%。目前 GOLD 兌 USD 的匯率為 $ 0.00302773 每 GOLD。

Stairway to gold 目前市值在 $ 3,027,082 排名第 #-，流通供應量為 997.83M GOLD。過去 24 小時內，GOLD 的交易價格在 $ 0.00268017（低點）和 $ 0.00305942（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00305942，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOLD 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +36.08%。過去一天，總交易量達到 $ 14.01K。

Stairway to gold（GOLD）市場資訊

市值 $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M 成交量（24H） $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K 完全稀釋市值 $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M 流通量 997.83M 997.83M 997.83M 總供應量 999,993,506.541858 999,993,506.541858 999,993,506.541858

Stairway to gold 的目前市值為 $ 3.03M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.01K。GOLD 的流通量為 997.83M，總供應量是 999993506.541858，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.03M。