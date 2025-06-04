Staicy Sport 圖標

Staicy Sport 價格 (SPORT)

USD

Staicy Sport (SPORT) 實時價格圖表

$0.03390594
$0.03390594$0.03390594
+10.90%(1D)

今天 Staicy Sport (SPORT) 的價格

今天 Staicy Sport (SPORT) 的實時價格爲 0.03390594 USD。目前其市值爲 $ 1.77M USD。SPORT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Staicy Sport 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Staicy Sport 當天價格變化爲 +10.96%
- 其循環供應量爲 52.25M USD

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Staicy Sport (SPORT) 價格表現 USD

今天內，Staicy Sport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00334955
在過去30天內，Staicy Sport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042253412
在過去60天內，Staicy Sport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Staicy Sport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00334955+10.96%
30天$ -0.0042253412-12.46%
60天$ 0--
90天$ 0--

Staicy Sport (SPORT) 價格分析

Staicy Sport 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03027261
$ 0.03027261$ 0.03027261

$ 0.03746296
$ 0.03746296$ 0.03746296

$ 0.052364
$ 0.052364$ 0.052364

-0.27%

+10.96%

-9.80%

Staicy Sport (SPORT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
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52.25M
52.25M 52.25M

什麼是Staicy Sport (SPORT)

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Staicy Sport (SPORT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Staicy Sport (SPORT) 的其他問題

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SPORT 兌換爲當地貨幣

1 SPORT 兌換 VND
892.2348111
1 SPORT 兌換 AUD
A$0.0522151476
1 SPORT 兌換 GBP
0.0247513362
1 SPORT 兌換 EUR
0.0294981678
1 SPORT 兌換 USD
$0.03390594
1 SPORT 兌換 MYR
RM0.1437611856
1 SPORT 兌換 TRY
1.3264003728
1 SPORT 兌換 JPY
¥4.8783866472
1 SPORT 兌換 RUB
2.6775520818
1 SPORT 兌換 INR
2.9060781174
1 SPORT 兌換 IDR
Rp555.8349930336
1 SPORT 兌換 KRW
46.7023808154
1 SPORT 兌換 PHP
1.888560858
1 SPORT 兌換 EGP
￡E.1.6841080398
1 SPORT 兌換 BRL
R$0.1908904422
1 SPORT 兌換 CAD
C$0.0464511378
1 SPORT 兌換 BDT
4.1446621056
1 SPORT 兌換 NGN
53.6483516838
1 SPORT 兌換 UAH
1.408791807
1 SPORT 兌換 VES
Bs3.25497024
1 SPORT 兌換 PKR
Rs9.5374018626
1 SPORT 兌換 KZT
17.3696740026
1 SPORT 兌換 THB
฿1.1066898816
1 SPORT 兌換 TWD
NT$1.0171782
1 SPORT 兌換 AED
د.إ0.1244347998
1 SPORT 兌換 CHF
Fr0.0278028708
1 SPORT 兌換 HKD
HK$0.2658225696
1 SPORT 兌換 MAD
.د.م0.3115955886
1 SPORT 兌換 MXN
$0.6523502856