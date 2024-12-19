Stader ETHx 圖標

Stader ETHx 價格 (ETHX)

USD

Stader ETHx (ETHX) 實時價格圖表

$3,862.75
$3,862.75$3,862.75
-4.30%(1D)

今天 Stader ETHx (ETHX) 的價格

今天 Stader ETHx (ETHX) 的實時價格爲 3,862.64 USD。目前其市值爲 $ 482.38M USD。ETHX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stader ETHx 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 251.62K USD
- Stader ETHx 當天價格變化爲 -4.32%
- 其循環供應量爲 125.05K USD

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Stader ETHx (ETHX) 價格表現 USD

今天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -174.673138960474
在過去30天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +695.4833962960
在過去60天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,553.7021333760
在過去90天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,225.7060925134644

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -174.673138960474-4.32%
30天$ +695.4833962960+18.01%
60天$ +1,553.7021333760+40.22%
90天$ +1,225.7060925134644+46.48%

Stader ETHx (ETHX) 價格分析

Stader ETHx 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,700.5
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$ 4,072.6
$ 4,072.6$ 4,072.6

$ 4,275.3
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+0.28%

-4.32%

-6.28%

Stader ETHx (ETHX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 482.38M
$ 482.38M$ 482.38M

$ 251.62K
$ 251.62K$ 251.62K

125.05K
125.05K 125.05K

什麼是Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

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Stader ETHx (ETHX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Stader ETHx (ETHX) 的其他問題

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ETHX 兌換爲當地貨幣

1 ETHX 兌換 AUD
A$6,141.5976
1 ETHX 兌換 GBP
3,051.4856
1 ETHX 兌換 EUR
3,708.1344
1 ETHX 兌換 USD
$3,862.64
1 ETHX 兌換 MYR
RM17,381.88
1 ETHX 兌換 TRY
135,462.7848
1 ETHX 兌換 JPY
¥606,086.8424
1 ETHX 兌換 RUB
400,555.768
1 ETHX 兌換 INR
328,749.2904
1 ETHX 兌換 IDR
Rp63,321,957.0816
1 ETHX 兌換 PHP
228,127.5184
1 ETHX 兌換 EGP
￡E.196,685.6288
1 ETHX 兌換 BRL
R$23,871.1152
1 ETHX 兌換 CAD
C$5,523.5752
1 ETHX 兌換 BDT
461,624.1064
1 ETHX 兌換 NGN
5,997,868.7656
1 ETHX 兌換 UAH
162,153.6272
1 ETHX 兌換 VES
Bs193,132
1 ETHX 兌換 PKR
Rs1,075,011.3384
1 ETHX 兌換 KZT
2,026,534.076
1 ETHX 兌換 THB
฿133,415.5856
1 ETHX 兌換 TWD
NT$125,999.3168
1 ETHX 兌換 CHF
Fr3,437.7496
1 ETHX 兌換 HKD
HK$30,012.7128
1 ETHX 兌換 MAD
.د.م38,742.2792