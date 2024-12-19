Stader ETHx 價格 (ETHX)
今天 Stader ETHx (ETHX) 的實時價格爲 3,862.64 USD。目前其市值爲 $ 482.38M USD。ETHX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stader ETHx 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 251.62K USD
- Stader ETHx 當天價格變化爲 -4.32%
- 其循環供應量爲 125.05K USD
在獲取 MEXC 上從 ETHX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ETHX 價格信息的首選平臺。
今天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -174.673138960474。
在過去30天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +695.4833962960。
在過去60天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,553.7021333760。
在過去90天內，Stader ETHx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,225.7060925134644。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -174.673138960474
|-4.32%
|30天
|$ +695.4833962960
|+18.01%
|60天
|$ +1,553.7021333760
|+40.22%
|90天
|$ +1,225.7060925134644
|+46.48%
Stader ETHx 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.28%
-4.32%
-6.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ETHX 兌換 AUD
A$6,141.5976
|1 ETHX 兌換 GBP
￡3,051.4856
|1 ETHX 兌換 EUR
€3,708.1344
|1 ETHX 兌換 USD
$3,862.64
|1 ETHX 兌換 MYR
RM17,381.88
|1 ETHX 兌換 TRY
₺135,462.7848
|1 ETHX 兌換 JPY
¥606,086.8424
|1 ETHX 兌換 RUB
₽400,555.768
|1 ETHX 兌換 INR
₹328,749.2904
|1 ETHX 兌換 IDR
Rp63,321,957.0816
|1 ETHX 兌換 PHP
₱228,127.5184
|1 ETHX 兌換 EGP
￡E.196,685.6288
|1 ETHX 兌換 BRL
R$23,871.1152
|1 ETHX 兌換 CAD
C$5,523.5752
|1 ETHX 兌換 BDT
৳461,624.1064
|1 ETHX 兌換 NGN
₦5,997,868.7656
|1 ETHX 兌換 UAH
₴162,153.6272
|1 ETHX 兌換 VES
Bs193,132
|1 ETHX 兌換 PKR
Rs1,075,011.3384
|1 ETHX 兌換 KZT
₸2,026,534.076
|1 ETHX 兌換 THB
฿133,415.5856
|1 ETHX 兌換 TWD
NT$125,999.3168
|1 ETHX 兌換 CHF
Fr3,437.7496
|1 ETHX 兌換 HKD
HK$30,012.7128
|1 ETHX 兌換 MAD
.د.م38,742.2792