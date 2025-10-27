Stacy Staked XTZ（STXTZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.628277 24H最高價 $ 0.648743 歷史最高 $ 1.06 最低價 $ 0.464512 漲跌幅（1H） -1.15% 漲跌幅（1D） -2.22% 漲跌幅（7D） -0.34%

Stacy Staked XTZ（STXTZ）目前實時價格為 $0.627338。過去 24 小時內，STXTZ 的交易價格在 $ 0.628277 至 $ 0.648743 之間波動，市場活躍度顯著。STXTZ 的歷史最高價為 $ 1.06，歷史最低價為 $ 0.464512。

從短期表現來看，STXTZ 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.15%，過去 24 小時內變動為 -2.22%，過去 7 天內累計變動為 -0.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stacy Staked XTZ（STXTZ）市場資訊

市值 $ 5.38M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.38M 流通量 8.56M 總供應量 8,555,978.537561

Stacy Staked XTZ 的目前市值為 $ 5.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STXTZ 的流通量為 8.56M，總供應量是 8555978.537561，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.38M。