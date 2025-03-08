Stables Labs USDX 價格 (USDX)
今天 Stables Labs USDX (USDX) 的實時價格爲 0.999293 USD。目前其市值爲 $ 624.85M USD。USDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stables Labs USDX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.49K USD
- Stables Labs USDX 當天價格變化爲 +0.03%
- 其循環供應量爲 625.30M USD
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今天內，Stables Labs USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00032243。
在過去30天內，Stables Labs USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0093275007。
在過去60天內，Stables Labs USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017110894。
在過去90天內，Stables Labs USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026357250622446。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00032243
|+0.03%
|30天
|$ +0.0093275007
|+0.93%
|60天
|$ +0.0017110894
|+0.17%
|90天
|$ -0.0026357250622446
|-0.26%
Stables Labs USDX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+0.03%
+0.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
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|1 USDX 兌換 AUD
A$1.57888294
|1 USDX 兌換 GBP
￡0.76945561
|1 USDX 兌換 EUR
€0.91934956
|1 USDX 兌換 USD
$0.999293
|1 USDX 兌換 MYR
RM4.40688213
|1 USDX 兌換 TRY
₺36.41423692
|1 USDX 兌換 JPY
¥147.95532158
|1 USDX 兌換 RUB
₽89.93637
|1 USDX 兌換 INR
₹87.07839202
|1 USDX 兌換 IDR
Rp16,381.84983792
|1 USDX 兌換 PHP
₱57.43936164
|1 USDX 兌換 EGP
￡E.50.63417631
|1 USDX 兌換 BRL
R$5.77591354
|1 USDX 兌換 CAD
C$1.42898899
|1 USDX 兌換 BDT
৳121.47405708
|1 USDX 兌換 NGN
₦1,509.50202701
|1 USDX 兌換 UAH
₴41.20085039
|1 USDX 兌換 VES
Bs63.954752
|1 USDX 兌換 PKR
Rs279.67213191
|1 USDX 兌換 KZT
₸496.90843718
|1 USDX 兌換 THB
฿33.72613875
|1 USDX 兌換 TWD
NT$32.81678212
|1 USDX 兌換 CHF
Fr0.87937784
|1 USDX 兌換 HKD
HK$7.76450661
|1 USDX 兌換 MAD
.د.م9.74310675
|1 USDX 兌換 MXN
$20.24567618