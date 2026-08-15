Stablecorp QCAD 今日價格

Stablecorp QCAD (QCAD) 今日實時價格為 $ 0.72093，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 QCAD 兌 USD 的匯率為 $ 0.72093 每 QCAD。

Stablecorp QCAD 目前市值在 $ 1,191,727 排名第 #-，流通供應量為 1.65M QCAD。過去 24 小時內，QCAD 的交易價格在 $ 0.718596（低點）和 $ 0.721921（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.736982，而歷史最低價為 $ 0.702709。

短期表現方面，QCAD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.44%。過去一天，總交易量達到 $ 327.85。

Stablecorp QCAD（QCAD）市場資訊

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） $ 327.85$ 327.85 $ 327.85 完全稀釋市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 流通量 1.65M 1.65M 1.65M 總供應量 1,653,040.54 1,653,040.54 1,653,040.54

Stablecorp QCAD 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 327.85。QCAD 的流通量為 1.65M，總供應量是 1653040.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.19M。