Stable Coin（SBC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.999467 24H最高價 $ 1.0 歷史最高 $ 1.005 最低價 $ 0.997994 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） +0.03%

Stable Coin（SBC）目前實時價格為 $1。過去 24 小時內，SBC 的交易價格在 $ 0.999467 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。SBC 的歷史最高價為 $ 1.005，歷史最低價為 $ 0.997994。

從短期表現來看，SBC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 +0.03%，過去 7 天內累計變動為 +0.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stable Coin（SBC）市場資訊

市值 $ 2.37M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.37M 流通量 2.37M 總供應量 2,367,163.228857

Stable Coin 的目前市值為 $ 2.37M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SBC 的流通量為 2.37M，總供應量是 2367163.228857，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.37M。