sRUNE 圖標

sRUNE 價格 (SRUNE)

USD

sRUNE (SRUNE) 實時價格圖表

$1.37
$1.37$1.37
-6.20%(1D)

今天 sRUNE (SRUNE) 的價格

今天 sRUNE (SRUNE) 的實時價格爲 1.37 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SRUNE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sRUNE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 438.51 USD
- sRUNE 當天價格變化爲 -6.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 SRUNE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SRUNE 價格信息的首選平臺。

sRUNE (SRUNE) 價格表現 USD

今天內，sRUNE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.092063208729836
在過去30天內，sRUNE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8234138400
在過去60天內，sRUNE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0820439470
在過去90天內，sRUNE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.482173237772831

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.092063208729836-6.29%
30天$ -0.8234138400-60.10%
60天$ -1.0820439470-78.98%
90天$ -4.482173237772831-76.58%

sRUNE (SRUNE) 價格分析

sRUNE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 21.57
$ 21.57$ 21.57

-0.04%

-6.29%

+2.81%

sRUNE (SRUNE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 438.51
$ 438.51$ 438.51

0.00
0.00 0.00

什麼是sRUNE (SRUNE)

Tracks the price of THORChain (RUNE) through price feeds supplied by an oracle.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

sRUNE (SRUNE) 資源

官網

大家還在問：關於 sRUNE (SRUNE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SRUNE 兌換爲當地貨幣

1 SRUNE 兌換 AUD
A$2.1646
1 SRUNE 兌換 GBP
1.096
1 SRUNE 兌換 EUR
1.3152
1 SRUNE 兌換 USD
$1.37
1 SRUNE 兌換 MYR
RM6.1102
1 SRUNE 兌換 TRY
49.3748
1 SRUNE 兌換 JPY
¥208.7743
1 SRUNE 兌換 RUB
131.3556
1 SRUNE 兌換 INR
118.8886
1 SRUNE 兌換 IDR
Rp22,459.0128
1 SRUNE 兌換 PHP
79.6518
1 SRUNE 兌換 EGP
￡E.69.1028
1 SRUNE 兌換 BRL
R$7.8912
1 SRUNE 兌換 CAD
C$1.9591
1 SRUNE 兌換 BDT
166.4002
1 SRUNE 兌換 NGN
2,053.9725
1 SRUNE 兌換 UAH
57.1153
1 SRUNE 兌換 VES
Bs82.2
1 SRUNE 兌換 PKR
Rs382.2437
1 SRUNE 兌換 KZT
693.3159
1 SRUNE 兌換 THB
฿46.7033
1 SRUNE 兌換 TWD
NT$44.9908
1 SRUNE 兌換 CHF
Fr1.2467
1 SRUNE 兌換 HKD
HK$10.6723
1 SRUNE 兌換 MAD
.د.م13.7411