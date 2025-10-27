SquiggleStrategy（SQUIGSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 24H最低價 $ 0.00121476 $ 0.00121476 $ 0.00121476 24H最高價 24H最低價 $ 0.0011652$ 0.0011652 $ 0.0011652 24H最高價 $ 0.00121476$ 0.00121476 $ 0.00121476 歷史最高 $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 最低價 $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +1.64% 漲跌幅（7D） -13.40% 漲跌幅（7D） -13.40%

SquiggleStrategy（SQUIGSTR）目前實時價格為 $0.00119282。過去 24 小時內，SQUIGSTR 的交易價格在 $ 0.0011652 至 $ 0.00121476 之間波動，市場活躍度顯著。SQUIGSTR 的歷史最高價為 $ 0.00839806，歷史最低價為 $ 0.00112617。

從短期表現來看，SQUIGSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +1.64%，過去 7 天內累計變動為 -13.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SquiggleStrategy（SQUIGSTR）市場資訊

市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 流通量 957.67M 957.67M 957.67M 總供應量 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024

SquiggleStrategy 的目前市值為 $ 1.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SQUIGSTR 的流通量為 957.67M，總供應量是 957671207.2495024，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.14M。