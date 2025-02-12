Squidswap 圖標

Squidswap 價格 (SQUIDS)

USD

Squidswap (SQUIDS) 實時價格圖表

$0.00082599
$0.00082599$0.00082599
-19.80%(1D)

今天 Squidswap (SQUIDS) 的價格

今天 Squidswap (SQUIDS) 的實時價格爲 0.00082798 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SQUIDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Squidswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 28.75K USD
- Squidswap 當天價格變化爲 -19.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Squidswap (SQUIDS) 價格表現 USD

今天內，Squidswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000203994406209292
在過去30天內，Squidswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005944528
在過去60天內，Squidswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Squidswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000203994406209292-19.76%
30天$ -0.0005944528-71.79%
60天$ 0--
90天$ 0--

Squidswap (SQUIDS) 價格分析

Squidswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00065643
$ 0.00065643$ 0.00065643

$ 0.00108183
$ 0.00108183$ 0.00108183

$ 0.00353378
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+0.12%

-19.76%

-23.29%

Squidswap (SQUIDS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 28.75K
$ 28.75K$ 28.75K

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什麼是Squidswap (SQUIDS)

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Squidswap (SQUIDS) 資源

官網

大家還在問：關於 Squidswap (SQUIDS) 的其他問題

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SQUIDS 兌換爲當地貨幣

1 SQUIDS 兌換 AUD
A$0.0013082084
1 SQUIDS 兌換 GBP
0.000662384
1 SQUIDS 兌換 EUR
0.0007948608
1 SQUIDS 兌換 USD
$0.00082798
1 SQUIDS 兌換 MYR
RM0.0036927908
1 SQUIDS 兌換 TRY
0.0298403992
1 SQUIDS 兌換 JPY
¥0.1261758722
1 SQUIDS 兌換 RUB
0.0793867224
1 SQUIDS 兌換 INR
0.0718521044
1 SQUIDS 兌換 IDR
Rp13.5734404512
1 SQUIDS 兌換 PHP
0.0481387572
1 SQUIDS 兌換 EGP
￡E.0.0417633112
1 SQUIDS 兌換 BRL
R$0.0047691648
1 SQUIDS 兌換 CAD
C$0.0011840114
1 SQUIDS 兌換 BDT
0.1005664508
1 SQUIDS 兌換 NGN
1.241349015
1 SQUIDS 兌換 UAH
0.0345184862
1 SQUIDS 兌換 VES
Bs0.0496788
1 SQUIDS 兌換 PKR
Rs0.2310146998
1 SQUIDS 兌換 KZT
0.4190158386
1 SQUIDS 兌換 THB
฿0.0282258382
1 SQUIDS 兌換 TWD
NT$0.0271908632
1 SQUIDS 兌換 CHF
Fr0.0007534618
1 SQUIDS 兌換 HKD
HK$0.0064499642
1 SQUIDS 兌換 MAD
.د.م0.0083046394