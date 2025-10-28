SPY AI AGENT by Virtuals（SPYAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00007833 24H最高價 $ 0.00010633 歷史最高 $ 0.00023634 最低價 $ 0.00003335 漲跌幅（1H） -0.70% 漲跌幅（1D） +17.45% 漲跌幅（7D） +86.11%

SPY AI AGENT by Virtuals（SPYAI）目前實時價格為 $0.000092。過去 24 小時內，SPYAI 的交易價格在 $ 0.00007833 至 $ 0.00010633 之間波動，市場活躍度顯著。SPYAI 的歷史最高價為 $ 0.00023634，歷史最低價為 $ 0.00003335。

從短期表現來看，SPYAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.70%，過去 24 小時內變動為 +17.45%，過去 7 天內累計變動為 +86.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SPY AI AGENT by Virtuals（SPYAI）市場資訊

市值 $ 93.02K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 93.02K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

SPY AI AGENT by Virtuals 的目前市值為 $ 93.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPYAI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.02K。