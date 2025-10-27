SPX6969（SPX6969）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.92% 漲跌幅（1D） +7.26% 漲跌幅（7D） +4.49% 漲跌幅（7D） +4.49%

SPX6969（SPX6969）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SPX6969 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SPX6969 的歷史最高價為 $ 0.00302399，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SPX6969 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.92%，過去 24 小時內變動為 +7.26%，過去 7 天內累計變動為 +4.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SPX6969（SPX6969）市場資訊

市值 $ 318.54K$ 318.54K $ 318.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 318.54K$ 318.54K $ 318.54K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,998,558.98507 999,998,558.98507 999,998,558.98507

SPX6969 的目前市值為 $ 318.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPX6969 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998558.98507，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 318.54K。