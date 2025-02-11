SPURDO ON ETH 圖標

SPURDO ON ETH 價格 (SPURDO)

USD

SPURDO ON ETH (SPURDO) 實時價格圖表

$0.0006434
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+10.10%(1D)

今天 SPURDO ON ETH (SPURDO) 的價格

今天 SPURDO ON ETH (SPURDO) 的實時價格爲 0.00064451 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPURDO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SPURDO ON ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.89K USD
- SPURDO ON ETH 當天價格變化爲 +10.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SPURDO ON ETH (SPURDO) 價格表現 USD

今天內，SPURDO ON ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SPURDO ON ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003809574
在過去60天內，SPURDO ON ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004941433
在過去90天內，SPURDO ON ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0031789192141483355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+10.56%
30天$ -0.0003809574-59.10%
60天$ -0.0004941433-76.66%
90天$ -0.0031789192141483355-83.14%

SPURDO ON ETH (SPURDO) 價格分析

SPURDO ON ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00057596
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$ 0.00065843
$ 0.00065843$ 0.00065843

$ 0.04680185
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-0.31%

+10.56%

-14.25%

SPURDO ON ETH (SPURDO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.89K
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什麼是SPURDO ON ETH (SPURDO)

Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements!

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SPURDO ON ETH (SPURDO) 資源

官網

大家還在問：關於 SPURDO ON ETH (SPURDO) 的其他問題

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SPURDO 兌換爲當地貨幣

1 SPURDO 兌換 AUD
A$0.0010247709
1 SPURDO 兌換 GBP
0.000515608
1 SPURDO 兌換 EUR
0.0006187296
1 SPURDO 兌換 USD
$0.00064451
1 SPURDO 兌換 MYR
RM0.0028745146
1 SPURDO 兌換 TRY
0.0232345855
1 SPURDO 兌換 JPY
¥0.0982426593
1 SPURDO 兌換 RUB
0.0617698384
1 SPURDO 兌換 INR
0.0559047974
1 SPURDO 兌換 IDR
Rp10.5657360144
1 SPURDO 兌換 PHP
0.0374911467
1 SPURDO 兌換 EGP
￡E.0.0325219746
1 SPURDO 兌換 BRL
R$0.0037317129
1 SPURDO 兌換 CAD
C$0.0009216493
1 SPURDO 兌換 BDT
0.0782821846
1 SPURDO 兌換 NGN
0.9662816175
1 SPURDO 兌換 UAH
0.0268696219
1 SPURDO 兌換 VES
Bs0.0386706
1 SPURDO 兌換 PKR
Rs0.1798247351
1 SPURDO 兌換 KZT
0.3261671757
1 SPURDO 兌換 THB
฿0.0219906812
1 SPURDO 兌換 TWD
NT$0.0211657084
1 SPURDO 兌換 CHF
Fr0.0005865041
1 SPURDO 兌換 HKD
HK$0.0050207329
1 SPURDO 兌換 MAD
.د.م0.0064644353