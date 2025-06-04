SpotWin 圖標

SpotWin 價格 (SPOTWIN)

USD

SpotWin (SPOTWIN) 實時價格圖表

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+3.70%(1D)

今天 SpotWin (SPOTWIN) 的價格

今天 SpotWin (SPOTWIN) 的實時價格爲 0.00004737 USD。目前其市值爲 $ 47.37K USD。SPOTWIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SpotWin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SpotWin 當天價格變化爲 +3.60%
- 其循環供應量爲 999.99M USD

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SpotWin (SPOTWIN) 價格表現 USD

今天內，SpotWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SpotWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，SpotWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SpotWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.60%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SpotWin (SPOTWIN) 價格分析

SpotWin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00004503
$ 0.00004503$ 0.00004503

$ 0.00004862
$ 0.00004862$ 0.00004862

$ 0.00016127
$ 0.00016127$ 0.00016127

-0.63%

+3.60%

-16.81%

SpotWin (SPOTWIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 47.37K
$ 47.37K$ 47.37K

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999.99M
999.99M 999.99M

什麼是SpotWin (SPOTWIN)

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SPOTWIN 兌換爲當地貨幣

1 SPOTWIN 兌換 VND
1.24654155
1 SPOTWIN 兌換 AUD
A$0.0000729498
1 SPOTWIN 兌換 GBP
0.0000345801
1 SPOTWIN 兌換 EUR
0.0000412119
1 SPOTWIN 兌換 USD
$0.00004737
1 SPOTWIN 兌換 MYR
RM0.0002008488
1 SPOTWIN 兌換 TRY
0.0018531144
1 SPOTWIN 兌換 JPY
¥0.0068155956
1 SPOTWIN 兌換 RUB
0.0037408089
1 SPOTWIN 兌換 INR
0.0040600827
1 SPOTWIN 兌換 IDR
Rp0.7765572528
1 SPOTWIN 兌換 KRW
0.0652479117
1 SPOTWIN 兌換 PHP
0.002638509
1 SPOTWIN 兌換 EGP
￡E.0.0023528679
1 SPOTWIN 兌換 BRL
R$0.0002666931
1 SPOTWIN 兌換 CAD
C$0.0000648969
1 SPOTWIN 兌換 BDT
0.0057905088
1 SPOTWIN 兌換 NGN
0.0749521299
1 SPOTWIN 兌換 UAH
0.0019682235
1 SPOTWIN 兌換 VES
Bs0.00454752
1 SPOTWIN 兌換 PKR
Rs0.0133247073
1 SPOTWIN 兌換 KZT
0.0242671773
1 SPOTWIN 兌換 THB
฿0.0015461568
1 SPOTWIN 兌換 TWD
NT$0.0014211
1 SPOTWIN 兌換 AED
د.إ0.0001738479
1 SPOTWIN 兌換 CHF
Fr0.0000388434
1 SPOTWIN 兌換 HKD
HK$0.0003713808
1 SPOTWIN 兌換 MAD
.د.م0.0004353303
1 SPOTWIN 兌換 MXN
$0.0009113988