Sports Brackets 今日價格

Sports Brackets (BRACKETS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 BRACKETS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BRACKETS。

Sports Brackets 目前市值在 $ 184,847 排名第 #-，流通供應量為 998.84M BRACKETS。過去 24 小時內，BRACKETS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BRACKETS 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 9.19K。

Sports Brackets（BRACKETS）市場資訊

市值 $ 184.85K$ 184.85K $ 184.85K 成交量（24H） $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K 完全稀釋市值 $ 184.85K$ 184.85K $ 184.85K 流通量 998.84M 998.84M 998.84M 總供應量 998,835,128.8293674 998,835,128.8293674 998,835,128.8293674

Sports Brackets 的目前市值為 $ 184.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.19K。BRACKETS 的流通量為 998.84M，總供應量是 998835128.8293674，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 184.85K。