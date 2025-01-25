SporkDAO 圖標

SporkDAO 價格 (SPORK)

USD

SporkDAO (SPORK) 實時價格圖表

$0.01052311
$0.01052311$0.01052311
+5.70%(1D)

今天 SporkDAO (SPORK) 的價格

今天 SporkDAO (SPORK) 的實時價格爲 0.01052311 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPORK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SporkDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 282.91 USD
- SporkDAO 當天價格變化爲 +5.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 SPORK兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SPORK 價格信息的首選平臺。

SporkDAO (SPORK) 價格表現 USD

今天內，SporkDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00057421
在過去30天內，SporkDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006466272
在過去60天內，SporkDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020694779
在過去90天內，SporkDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00057421+5.77%
30天$ -0.0006466272-6.14%
60天$ -0.0020694779-19.66%
90天$ 0--

SporkDAO (SPORK) 價格分析

SporkDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00994742
$ 0.00994742$ 0.00994742

$ 0.01093665
$ 0.01093665$ 0.01093665

$ 0.056243
$ 0.056243$ 0.056243

-0.61%

+5.77%

-18.76%

SporkDAO (SPORK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 282.91
$ 282.91$ 282.91

0.00
0.00 0.00

什麼是SporkDAO (SPORK)

SporkDAO represents the final leg of the journey towards transitioning ETHDenver to a community owned ecosystem. SporkDAO is a member-owned community. $SPORK holders direct the community's events, investments, and interests.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SporkDAO (SPORK) 資源

官網

大家還在問：關於 SporkDAO (SPORK) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SPORK 兌換爲當地貨幣

1 SPORK 兌換 AUD
A$0.0166265138
1 SPORK 兌換 GBP
0.008418488
1 SPORK 兌換 EUR
0.0099969545
1 SPORK 兌換 USD
$0.01052311
1 SPORK 兌換 MYR
RM0.0459859907
1 SPORK 兌換 TRY
0.3750436404
1 SPORK 兌換 JPY
¥1.6419208533
1 SPORK 兌換 RUB
1.0282130781
1 SPORK 兌換 INR
0.9068816198
1 SPORK 兌換 IDR
Rp169.7275568833
1 SPORK 兌換 PHP
0.6129711575
1 SPORK 兌換 EGP
￡E.0.5287862775
1 SPORK 兌換 BRL
R$0.0621915801
1 SPORK 兌換 CAD
C$0.0150480473
1 SPORK 兌換 BDT
1.2837141889
1 SPORK 兌換 NGN
16.3911118293
1 SPORK 兌換 UAH
0.4411287712
1 SPORK 兌換 VES
Bs0.58929416
1 SPORK 兌換 PKR
Rs2.9303704417
1 SPORK 兌換 KZT
5.4523389843
1 SPORK 兌換 THB
฿0.3530503405
1 SPORK 兌換 TWD
NT$0.3445266214
1 SPORK 兌換 CHF
Fr0.009470799
1 SPORK 兌換 HKD
HK$0.0818697958
1 SPORK 兌換 MAD
.د.م0.1049154067