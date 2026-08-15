SpookySwap 今日價格

SpookySwap (BOO) 今日實時價格為 $ 0.00407778，過去 24 小時內變化了 5.38%。目前 BOO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00407778 每 BOO。

SpookySwap 目前市值在 $ 29,601 排名第 #-，流通供應量為 7.26M BOO。過去 24 小時內，BOO 的交易價格在 $ 0.00402855（低點）和 $ 0.00433601（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.291543，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOO 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -26.36%。過去一天，總交易量達到 $ 25.02。

SpookySwap（BOO）市場資訊

市值 $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K 成交量（24H） $ 25.02$ 25.02 $ 25.02 完全稀釋市值 $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K 流通量 7.26M 7.26M 7.26M 總供應量 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

SpookySwap 的目前市值為 $ 29.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.02。BOO 的流通量為 7.26M，總供應量是 7259209.704704001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.60K。