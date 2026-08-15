SPL VPN 今日價格

SPL VPN (SPL) 今日實時價格為 $ 0.00112923，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00112923 每 SPL。

SPL VPN 目前市值在 $ 23,714 排名第 #-，流通供應量為 21.00M SPL。過去 24 小時內，SPL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01756179，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 338.77。

SPL VPN（SPL）市場資訊

市值 $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K 成交量（24H） $ 338.77$ 338.77 $ 338.77 完全稀釋市值 $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

SPL VPN 的目前市值為 $ 23.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 338.77。SPL 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.71K。