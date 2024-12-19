SpiritSwap 圖標

SpiritSwap 價格 (SPIRIT)

USD

SpiritSwap (SPIRIT) 實時價格圖表

$0.00134506
$0.00134506$0.00134506
-12.00%(1D)

今天 SpiritSwap (SPIRIT) 的價格

今天 SpiritSwap (SPIRIT) 的實時價格爲 0.00134194 USD。目前其市值爲 $ 784.16K USD。SPIRIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SpiritSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.51K USD
- SpiritSwap 當天價格變化爲 -12.27%
- 其循環供應量爲 582.28M USD

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SpiritSwap (SPIRIT) 價格表現 USD

今天內，SpiritSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000187813204485375
在過去30天內，SpiritSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000992878
在過去60天內，SpiritSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004012671
在過去90天內，SpiritSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001210957510074139

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000187813204485375-12.27%
30天$ -0.0000992878-7.39%
60天$ -0.0004012671-29.90%
90天$ -0.001210957510074139-47.43%

SpiritSwap (SPIRIT) 價格分析

SpiritSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00127488
$ 0.00127488$ 0.00127488

$ 0.00158735
$ 0.00158735$ 0.00158735

$ 0.638113
$ 0.638113$ 0.638113

-0.01%

-12.27%

-29.49%

SpiritSwap (SPIRIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 784.16K
$ 784.16K$ 784.16K

$ 16.51K
$ 16.51K$ 16.51K

582.28M
582.28M 582.28M

什麼是SpiritSwap (SPIRIT)

SpiritSwap token is the exchange token of the SpiritSwap DEX, a decentralized exchange using the constant product automated market maker (amm) model on the Fantom network.

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SpiritSwap (SPIRIT) 資源

官網

大家還在問：關於 SpiritSwap (SPIRIT) 的其他問題

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SPIRIT 兌換爲當地貨幣

1 SPIRIT 兌換 AUD
A$0.0021336846
1 SPIRIT 兌換 GBP
0.0010601326
1 SPIRIT 兌換 EUR
0.0012882624
1 SPIRIT 兌換 USD
$0.00134194
1 SPIRIT 兌換 MYR
RM0.00603873
1 SPIRIT 兌換 TRY
0.0470618358
1 SPIRIT 兌換 JPY
¥0.2105638054
1 SPIRIT 兌換 RUB
0.139159178
1 SPIRIT 兌換 INR
0.1142125134
1 SPIRIT 兌換 IDR
Rp21.9990128736
1 SPIRIT 兌換 PHP
0.0792549764
1 SPIRIT 兌換 EGP
￡E.0.0683315848
1 SPIRIT 兌換 BRL
R$0.0082931892
1 SPIRIT 兌換 CAD
C$0.0019189742
1 SPIRIT 兌換 BDT
0.1603752494
1 SPIRIT 兌換 NGN
2.0837510126
1 SPIRIT 兌換 UAH
0.0563346412
1 SPIRIT 兌換 VES
Bs0.067097
1 SPIRIT 兌換 PKR
Rs0.3734753214
1 SPIRIT 兌換 KZT
0.704048821
1 SPIRIT 兌換 THB
฿0.0463506076
1 SPIRIT 兌換 TWD
NT$0.0437740828
1 SPIRIT 兌換 CHF
Fr0.0011943266
1 SPIRIT 兌換 HKD
HK$0.0104268738
1 SPIRIT 兌換 MAD
.د.م0.0134596582