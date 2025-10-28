spiritcoin（SPIRITCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） +2.14% 漲跌幅（7D） +4.10% 漲跌幅（7D） +4.10%

spiritcoin（SPIRITCOIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SPIRITCOIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SPIRITCOIN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SPIRITCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 +2.14%，過去 7 天內累計變動為 +4.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

spiritcoin（SPIRITCOIN）市場資訊

市值 $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 總供應量 999,577,448.17159 999,577,448.17159 999,577,448.17159

spiritcoin 的目前市值為 $ 7.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPIRITCOIN 的流通量為 999.58M，總供應量是 999577448.17159，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.12K。