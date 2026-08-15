Spiko Amundi Overnight Swap Fund 今日價格

Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) 今日實時價格為 $ 1.017，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 SAFO 兌 USD 的匯率為 $ 1.017 每 SAFO。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund 目前市值在 $ 148,066,803 排名第 #-，流通供應量為 145.53M SAFO。過去 24 小時內，SAFO 的交易價格在 $ 1.017（低點）和 $ 1.017（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.017，而歷史最低價為 $ 1.015。

短期表現方面，SAFO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund（SAFO）市場資訊

市值 $ 148.07M$ 148.07M $ 148.07M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 148.07M$ 148.07M $ 148.07M 流通量 145.53M 145.53M 145.53M 總供應量 145,528,352.02652 145,528,352.02652 145,528,352.02652

Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的目前市值為 $ 148.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。SAFO 的流通量為 145.53M，總供應量是 145528352.02652，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 148.07M。