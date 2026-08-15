Spiko Amundi Overnight Swap Fund 價格 (SAFO)
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) 今日實時價格為 $ 1.017，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 SAFO 兌 USD 的匯率為 $ 1.017 每 SAFO。
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 目前市值在 $ 148,066,803 排名第 #-，流通供應量為 145.53M SAFO。過去 24 小時內，SAFO 的交易價格在 $ 1.017（低點）和 $ 1.017（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.017，而歷史最低價為 $ 1.015。
短期表現方面，SAFO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的目前市值為 $ 148.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。SAFO 的流通量為 145.53M，總供應量是 145528352.02652，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 148.07M。
0.00%
+0.03%
+0.08%
+0.08%
今天內，Spiko Amundi Overnight Swap Fund 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.000335。
在過去30天內，Spiko Amundi Overnight Swap Fund 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0035599068。
在過去60天內，Spiko Amundi Overnight Swap Fund 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0068660721。
在過去90天內，Spiko Amundi Overnight Swap Fund 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000443。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.000335
|+0.03%
|30天
|$ +0.0035599068
|+0.35%
|60天
|$ +0.0068660721
|+0.68%
|90天
|$ -0.000443
|-0.00%
在 2040 年，Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的當前價格是多少？
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的交易價格為 NT$31.93178466308904000，過去 24 小時內的價格波動為 0.03%。此數據反映了來自全球交易所的即時匯率。
今日價格與歷史水平相比如何？
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的歷史最高價為 NT$31.93178466308904000，而歷史最低價為 NT$31.86898862638680000。將當前價格與這些水平比較，有助於投資者評估長期潛力及以往的成長週期。
今日 SAFO 的整體估值是多少？
市場市值為 NT$4649004197.78566986936000，使該資產在所有加密貨幣中排名第 #197。
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的市場參與度有多活躍？
該資產過去 24 小時的交易量達 NT$--，顯示交易者對 SAFO 的參與頻率。
流通供應量是多少？這為什麼重要？
目前有 145528352.02652 個代幣正在流通，供應量的動態會影響稀缺性、通膨率以及長期估值趨勢。
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 屬於哪個分類？
Spiko Amundi Overnight Swap Fund 屬於 Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem 分類，此分類將其與其他具有相似用途或生態系統角色的資產歸為一類。
-- 如何影響 SAFO 的價值主張？
在 -- 網路上運作，使 SAFO 能夠利用特定的交易速度、手續費、安全模式及智能合約功能，從而促進其整體採用。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。