Spheron Network 今日價格

Spheron Network (SPON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPON。

Spheron Network 目前市值在 $ 107,787 排名第 #-，流通供應量為 220.10M SPON。過去 24 小時內，SPON 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.088402，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.67%。過去一天，總交易量達到 $ 1.22。

Spheron Network（SPON）市場資訊

市值 $ 107.79K$ 107.79K $ 107.79K 成交量（24H） $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 完全稀釋市值 $ 489.72K$ 489.72K $ 489.72K 流通量 220.10M 220.10M 220.10M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Spheron Network 的目前市值為 $ 107.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.22。SPON 的流通量為 220.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 489.72K。