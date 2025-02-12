Spectrum Finance 圖標

Spectrum Finance 價格 (SPF)

USD

Spectrum Finance (SPF) 實時價格圖表

$0.00639426
$0.00639426$0.00639426
+0.50%(1D)

今天 Spectrum Finance (SPF) 的價格

今天 Spectrum Finance (SPF) 的實時價格爲 0.00639426 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Spectrum Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 675.91 USD
- Spectrum Finance 當天價格變化爲 +0.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Spectrum Finance (SPF) 價格表現 USD

今天內，Spectrum Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Spectrum Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026195889
在過去60天內，Spectrum Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033352287
在過去90天內，Spectrum Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00653540768776412

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.54%
30天$ -0.0026195889-40.96%
60天$ -0.0033352287-52.15%
90天$ -0.00653540768776412-50.54%

Spectrum Finance (SPF) 價格分析

Spectrum Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00636011
$ 0.00636011$ 0.00636011

$ 0.00639426
$ 0.00639426$ 0.00639426

$ 0.073815
$ 0.073815$ 0.073815

--

+0.54%

-13.60%

Spectrum Finance (SPF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 675.91
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什麼是Spectrum Finance (SPF)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Spectrum Finance (SPF) 資源

官網

大家還在問：關於 Spectrum Finance (SPF) 的其他問題

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SPF 兌換爲當地貨幣

1 SPF 兌換 AUD
A$0.0101029308
1 SPF 兌換 GBP
0.005115408
1 SPF 兌換 EUR
0.0061384896
1 SPF 兌換 USD
$0.00639426
1 SPF 兌換 MYR
RM0.0285183996
1 SPF 兌換 TRY
0.2304491304
1 SPF 兌換 JPY
¥0.9744212814
1 SPF 兌換 RUB
0.6130816488
1 SPF 兌換 INR
0.5548938828
1 SPF 兌換 IDR
Rp104.8239176544
1 SPF 兌換 PHP
0.3717622764
1 SPF 兌換 EGP
￡E.0.3225264744
1 SPF 兌換 BRL
R$0.0368309376
1 SPF 兌換 CAD
C$0.0091437918
1 SPF 兌換 BDT
0.7766468196
1 SPF 兌換 NGN
9.586594305
1 SPF 兌換 UAH
0.2665766994
1 SPF 兌換 VES
Bs0.3836556
1 SPF 兌換 PKR
Rs1.7840624826
1 SPF 兌換 KZT
3.2359431582
1 SPF 兌換 THB
฿0.2179803234
1 SPF 兌換 TWD
NT$0.2099874984
1 SPF 兌換 CHF
Fr0.0058187766
1 SPF 兌換 HKD
HK$0.0498112854
1 SPF 兌換 MAD
.د.م0.0641344278