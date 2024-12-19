Spectre AI 價格 (SPECTRE)
今天 Spectre AI (SPECTRE) 的實時價格爲 4.33 USD。目前其市值爲 $ 43.23M USD。SPECTRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Spectre AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.11K USD
- Spectre AI 當天價格變化爲 -10.85%
- 其循環供應量爲 9.98M USD
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今天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.527520413457925。
在過去30天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.0354885550。
在過去60天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.9046185870。
在過去90天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.6692104204554474。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.527520413457925
|-10.85%
|30天
|$ +4.0354885550
|+93.20%
|60天
|$ +8.9046185870
|+205.65%
|90天
|$ +2.6692104204554474
|+160.72%
Spectre AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+7.21%
-10.85%
-26.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.
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|1 SPECTRE 兌換 AUD
A$6.8847
|1 SPECTRE 兌換 GBP
￡3.4207
|1 SPECTRE 兌換 EUR
€4.1568
|1 SPECTRE 兌換 USD
$4.33
|1 SPECTRE 兌換 MYR
RM19.485
|1 SPECTRE 兌換 TRY
₺151.8964
|1 SPECTRE 兌換 JPY
¥678.9873
|1 SPECTRE 兌換 RUB
₽449.1509
|1 SPECTRE 兌換 INR
₹368.4397
|1 SPECTRE 兌換 IDR
Rp70,983.5952
|1 SPECTRE 兌換 PHP
₱255.8164
|1 SPECTRE 兌換 EGP
￡E.220.4836
|1 SPECTRE 兌換 BRL
R$26.8893
|1 SPECTRE 兌換 CAD
C$6.1919
|1 SPECTRE 兌換 BDT
৳517.4783
|1 SPECTRE 兌換 NGN
₦6,723.5807
|1 SPECTRE 兌換 UAH
₴181.7734
|1 SPECTRE 兌換 VES
Bs216.5
|1 SPECTRE 兌換 PKR
Rs1,205.0823
|1 SPECTRE 兌換 KZT
₸2,271.7345
|1 SPECTRE 兌換 THB
฿149.5149
|1 SPECTRE 兌換 TWD
NT$141.2879
|1 SPECTRE 兌換 CHF
Fr3.8537
|1 SPECTRE 兌換 HKD
HK$33.6441
|1 SPECTRE 兌換 MAD
.د.م43.4299