Spectre AI 圖標

Spectre AI 價格 (SPECTRE)

USD

Spectre AI (SPECTRE) 實時價格圖表

$4.33
$4.33$4.33
-10.80%(1D)

今天 Spectre AI (SPECTRE) 的價格

今天 Spectre AI (SPECTRE) 的實時價格爲 4.33 USD。目前其市值爲 $ 43.23M USD。SPECTRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Spectre AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.11K USD
- Spectre AI 當天價格變化爲 -10.85%
- 其循環供應量爲 9.98M USD

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Spectre AI (SPECTRE) 價格表現 USD

今天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.527520413457925
在過去30天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.0354885550
在過去60天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.9046185870
在過去90天內，Spectre AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.6692104204554474

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.527520413457925-10.85%
30天$ +4.0354885550+93.20%
60天$ +8.9046185870+205.65%
90天$ +2.6692104204554474+160.72%

Spectre AI (SPECTRE) 價格分析

Spectre AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

$ 4.91
$ 4.91$ 4.91

$ 7.09
$ 7.09$ 7.09

+7.21%

-10.85%

-26.45%

Spectre AI (SPECTRE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 43.23M
$ 43.23M$ 43.23M

$ 237.11K
$ 237.11K$ 237.11K

9.98M
9.98M 9.98M

什麼是Spectre AI (SPECTRE)

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Spectre AI (SPECTRE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Spectre AI (SPECTRE) 的其他問題

免責聲明

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SPECTRE 兌換爲當地貨幣

1 SPECTRE 兌換 AUD
A$6.8847
1 SPECTRE 兌換 GBP
3.4207
1 SPECTRE 兌換 EUR
4.1568
1 SPECTRE 兌換 USD
$4.33
1 SPECTRE 兌換 MYR
RM19.485
1 SPECTRE 兌換 TRY
151.8964
1 SPECTRE 兌換 JPY
¥678.9873
1 SPECTRE 兌換 RUB
449.1509
1 SPECTRE 兌換 INR
368.4397
1 SPECTRE 兌換 IDR
Rp70,983.5952
1 SPECTRE 兌換 PHP
255.8164
1 SPECTRE 兌換 EGP
￡E.220.4836
1 SPECTRE 兌換 BRL
R$26.8893
1 SPECTRE 兌換 CAD
C$6.1919
1 SPECTRE 兌換 BDT
517.4783
1 SPECTRE 兌換 NGN
6,723.5807
1 SPECTRE 兌換 UAH
181.7734
1 SPECTRE 兌換 VES
Bs216.5
1 SPECTRE 兌換 PKR
Rs1,205.0823
1 SPECTRE 兌換 KZT
2,271.7345
1 SPECTRE 兌換 THB
฿149.5149
1 SPECTRE 兌換 TWD
NT$141.2879
1 SPECTRE 兌換 CHF
Fr3.8537
1 SPECTRE 兌換 HKD
HK$33.6441
1 SPECTRE 兌換 MAD
.د.م43.4299