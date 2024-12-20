Spectre 價格 (SPR)
今天 Spectre (SPR) 的實時價格爲 0.00316222 USD。目前其市值爲 $ 724.87K USD。SPR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Spectre 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.67K USD
- Spectre 當天價格變化爲 -3.17%
- 其循環供應量爲 228.85M USD
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今天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000103708695274851。
在過去30天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013398775。
在過去60天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009659187。
在過去90天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000719556954194234。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000103708695274851
|-3.17%
|30天
|$ +0.0013398775
|+42.37%
|60天
|$ +0.0009659187
|+30.55%
|90天
|$ +0.0000719556954194234
|+2.33%
Spectre 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
-3.17%
+22.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.
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|1 SPR 兌換 AUD
A$0.0050279298
|1 SPR 兌換 GBP
￡0.0024981538
|1 SPR 兌換 EUR
€0.0030357312
|1 SPR 兌換 USD
$0.00316222
|1 SPR 兌換 MYR
RM0.01422999
|1 SPR 兌換 TRY
₺0.110993922
|1 SPR 兌換 JPY
¥0.498365872
|1 SPR 兌換 RUB
₽0.3272581478
|1 SPR 兌換 INR
₹0.2691681664
|1 SPR 兌換 IDR
Rp51.8396638368
|1 SPR 兌換 PHP
₱0.1868239576
|1 SPR 兌換 EGP
￡E.0.1609886202
|1 SPR 兌換 BRL
R$0.0193527864
|1 SPR 兌換 CAD
C$0.0045219746
|1 SPR 兌換 BDT
৳0.3779169122
|1 SPR 兌換 NGN
₦4.9102635938
|1 SPR 兌換 UAH
₴0.1327499956
|1 SPR 兌換 VES
Bs0.158111
|1 SPR 兌換 PKR
Rs0.8800774482
|1 SPR 兌換 KZT
₸1.659058723
|1 SPR 兌換 THB
฿0.1093179454
|1 SPR 兌換 TWD
NT$0.1031832386
|1 SPR 兌換 CHF
Fr0.0028143758
|1 SPR 兌換 HKD
HK$0.0245704494
|1 SPR 兌換 MAD
.د.م0.0317170666