Spectre 圖標

Spectre 價格 (SPR)

USD

Spectre (SPR) 實時價格圖表

$0.00316762
$0.00316762$0.00316762
-3.00%(1D)

今天 Spectre (SPR) 的價格

今天 Spectre (SPR) 的實時價格爲 0.00316222 USD。目前其市值爲 $ 724.87K USD。SPR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Spectre 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.67K USD
- Spectre 當天價格變化爲 -3.17%
- 其循環供應量爲 228.85M USD

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Spectre (SPR) 價格表現 USD

今天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000103708695274851
在過去30天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013398775
在過去60天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009659187
在過去90天內，Spectre 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000719556954194234

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000103708695274851-3.17%
30天$ +0.0013398775+42.37%
60天$ +0.0009659187+30.55%
90天$ +0.0000719556954194234+2.33%

Spectre (SPR) 價格分析

Spectre 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00311879
$ 0.00311879$ 0.00311879

$ 0.00333822
$ 0.00333822$ 0.00333822

$ 0.00994446
$ 0.00994446$ 0.00994446

-0.51%

-3.17%

+22.68%

Spectre (SPR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 724.87K
$ 724.87K$ 724.87K

$ 11.67K
$ 11.67K$ 11.67K

228.85M
228.85M 228.85M

什麼是Spectre (SPR)

Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.

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Spectre (SPR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Spectre (SPR) 的其他問題

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SPR 兌換爲當地貨幣

1 SPR 兌換 AUD
A$0.0050279298
1 SPR 兌換 GBP
0.0024981538
1 SPR 兌換 EUR
0.0030357312
1 SPR 兌換 USD
$0.00316222
1 SPR 兌換 MYR
RM0.01422999
1 SPR 兌換 TRY
0.110993922
1 SPR 兌換 JPY
¥0.498365872
1 SPR 兌換 RUB
0.3272581478
1 SPR 兌換 INR
0.2691681664
1 SPR 兌換 IDR
Rp51.8396638368
1 SPR 兌換 PHP
0.1868239576
1 SPR 兌換 EGP
￡E.0.1609886202
1 SPR 兌換 BRL
R$0.0193527864
1 SPR 兌換 CAD
C$0.0045219746
1 SPR 兌換 BDT
0.3779169122
1 SPR 兌換 NGN
4.9102635938
1 SPR 兌換 UAH
0.1327499956
1 SPR 兌換 VES
Bs0.158111
1 SPR 兌換 PKR
Rs0.8800774482
1 SPR 兌換 KZT
1.659058723
1 SPR 兌換 THB
฿0.1093179454
1 SPR 兌換 TWD
NT$0.1031832386
1 SPR 兌換 CHF
Fr0.0028143758
1 SPR 兌換 HKD
HK$0.0245704494
1 SPR 兌換 MAD
.د.م0.0317170666