Spectra Cash 圖標

Spectra Cash 價格 (SCL)

USD

Spectra Cash (SCL) 實時價格圖表

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今天 Spectra Cash (SCL) 的價格

今天 Spectra Cash (SCL) 的實時價格爲 0.00085102 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SCL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Spectra Cash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.63 USD
- Spectra Cash 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Spectra Cash (SCL) 價格表現 USD

今天內，Spectra Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Spectra Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001406729
在過去60天內，Spectra Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003511009
在過去90天內，Spectra Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001370601380836625

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0001406729-16.52%
60天$ -0.0003511009-41.25%
90天$ -0.001370601380836625-61.69%

Spectra Cash (SCL) 價格分析

Spectra Cash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Spectra Cash (SCL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Spectra Cash (SCL)

Spectra Cash is a Cryptocurrency designed for a diverse range of applications Spectra Cash core focus is on building a robust investment portfolio that generates income to support liquidity and buyback, ensuring the long-term value of your assets Our platform seamlessly integrates with popular e-commerce plugins like WHMCS and WooCommerce, making SCL the go-to payment currency for your online transactions

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Spectra Cash (SCL) 資源

官網

大家還在問：關於 Spectra Cash (SCL) 的其他問題

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SCL 兌換爲當地貨幣

1 SCL 兌換 AUD
A$0.0013446116
1 SCL 兌換 GBP
0.000680816
1 SCL 兌換 EUR
0.0008169792
1 SCL 兌換 USD
$0.00085102
1 SCL 兌換 MYR
RM0.0037955492
1 SCL 兌換 TRY
0.0306707608
1 SCL 兌換 JPY
¥0.1296869378
1 SCL 兌換 RUB
0.0815957976
1 SCL 兌換 INR
0.0738515156
1 SCL 兌換 IDR
Rp13.9511453088
1 SCL 兌換 PHP
0.0494783028
1 SCL 兌換 EGP
￡E.0.0429254488
1 SCL 兌換 BRL
R$0.0049018752
1 SCL 兌換 CAD
C$0.0012169586
1 SCL 兌換 BDT
0.1033648892
1 SCL 兌換 NGN
1.275891735
1 SCL 兌換 UAH
0.0354790238
1 SCL 兌換 VES
Bs0.0510612
1 SCL 兌換 PKR
Rs0.2374430902
1 SCL 兌換 KZT
0.4306756914
1 SCL 兌換 THB
฿0.0290112718
1 SCL 兌換 TWD
NT$0.0279474968
1 SCL 兌換 CHF
Fr0.0007744282
1 SCL 兌換 HKD
HK$0.0066294458
1 SCL 兌換 MAD
.د.م0.0085357306