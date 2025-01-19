SPDR Gold Shares Defichain 圖標

SPDR Gold Shares Defichain 價格 (DGLD)

USD

SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 實時價格圖表

$2,690.42
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-0.30%(1D)

今天 SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 的價格

今天 SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 的實時價格爲 2,690.46 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DGLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SPDR Gold Shares Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.39 USD
- SPDR Gold Shares Defichain 當天價格變化爲 -0.32%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 價格表現 USD

今天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.72592135144
在過去30天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +567,105.7777765740
在過去60天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +68.1364375920
在過去90天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,669.964108049092125

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -8.72592135144-0.32%
30天$ +567,105.7777765740+21,078.39%
60天$ +68.1364375920+2.53%
90天$ +2,669.964108049092125+13,026.83%

SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 價格分析

SPDR Gold Shares Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,690.31
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$ 2,701.23
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$ 9,999.49
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-0.17%

-0.32%

+36,978.57%

SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 15.39
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什麼是SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

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SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 資源

官網

大家還在問：關於 SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 的其他問題

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DGLD 兌換爲當地貨幣

1 DGLD 兌換 AUD
A$4,331.6406
1 DGLD 兌換 GBP
2,206.1772
1 DGLD 兌換 EUR
2,609.7462
1 DGLD 兌換 USD
$2,690.46
1 DGLD 兌換 MYR
RM12,107.07
1 DGLD 兌換 TRY
95,322.9978
1 DGLD 兌換 JPY
¥420,438.1842
1 DGLD 兌換 RUB
275,745.2454
1 DGLD 兌換 INR
232,940.0268
1 DGLD 兌換 IDR
Rp44,105,894.5824
1 DGLD 兌換 PHP
157,526.433
1 DGLD 兌換 EGP
￡E.135,599.184
1 DGLD 兌換 BRL
R$16,411.806
1 DGLD 兌換 CAD
C$3,874.2624
1 DGLD 兌換 BDT
326,890.89
1 DGLD 兌換 NGN
4,190,741.2098
1 DGLD 兌換 UAH
113,295.2706
1 DGLD 兌換 VES
Bs145,284.84
1 DGLD 兌換 PKR
Rs750,046.4388
1 DGLD 兌換 KZT
1,428,042.3588
1 DGLD 兌換 THB
฿92,524.9194
1 DGLD 兌換 TWD
NT$88,489.2294
1 DGLD 兌換 CHF
Fr2,448.3186
1 DGLD 兌換 HKD
HK$20,931.7788
1 DGLD 兌換 MAD
.د.م27,012.2184