SPDR Gold Shares Defichain 價格 (DGLD)
今天 SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) 的實時價格爲 2,690.46 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DGLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SPDR Gold Shares Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.39 USD
- SPDR Gold Shares Defichain 當天價格變化爲 -0.32%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.72592135144。
在過去30天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +567,105.7777765740。
在過去60天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +68.1364375920。
在過去90天內，SPDR Gold Shares Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,669.964108049092125。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -8.72592135144
|-0.32%
|30天
|$ +567,105.7777765740
|+21,078.39%
|60天
|$ +68.1364375920
|+2.53%
|90天
|$ +2,669.964108049092125
|+13,026.83%
SPDR Gold Shares Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.17%
-0.32%
+36,978.57%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 DGLD 兌換 AUD
A$4,331.6406
|1 DGLD 兌換 GBP
￡2,206.1772
|1 DGLD 兌換 EUR
€2,609.7462
|1 DGLD 兌換 USD
$2,690.46
|1 DGLD 兌換 MYR
RM12,107.07
|1 DGLD 兌換 TRY
₺95,322.9978
|1 DGLD 兌換 JPY
¥420,438.1842
|1 DGLD 兌換 RUB
₽275,745.2454
|1 DGLD 兌換 INR
₹232,940.0268
|1 DGLD 兌換 IDR
Rp44,105,894.5824
|1 DGLD 兌換 PHP
₱157,526.433
|1 DGLD 兌換 EGP
￡E.135,599.184
|1 DGLD 兌換 BRL
R$16,411.806
|1 DGLD 兌換 CAD
C$3,874.2624
|1 DGLD 兌換 BDT
৳326,890.89
|1 DGLD 兌換 NGN
₦4,190,741.2098
|1 DGLD 兌換 UAH
₴113,295.2706
|1 DGLD 兌換 VES
Bs145,284.84
|1 DGLD 兌換 PKR
Rs750,046.4388
|1 DGLD 兌換 KZT
₸1,428,042.3588
|1 DGLD 兌換 THB
฿92,524.9194
|1 DGLD 兌換 TWD
NT$88,489.2294
|1 DGLD 兌換 CHF
Fr2,448.3186
|1 DGLD 兌換 HKD
HK$20,931.7788
|1 DGLD 兌換 MAD
.د.م27,012.2184