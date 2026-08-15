SPCX 今日價格

SPCX (SPCX) 今日實時價格為 $ 0.00392362，過去 24 小時內變化了 14.17%。目前 SPCX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00392362 每 SPCX。

SPCX 目前市值在 $ 17,410.0 排名第 #-，流通供應量為 4.44M SPCX。過去 24 小時內，SPCX 的交易價格在 $ 0.00386979（低點）和 $ 0.00400443（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.274298，而歷史最低價為 $ 0.00386979。

短期表現方面，SPCX 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -84.71%。過去一天，總交易量達到 $ 397.91。

SPCX（SPCX）市場資訊

市值 $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K 成交量（24H） $ 397.91$ 397.91 $ 397.91 完全稀釋市值 $ 49.05K$ 49.05K $ 49.05K 流通量 4.44M 4.44M 4.44M 總供應量 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

SPCX 的目前市值為 $ 17.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 397.91。SPCX 的流通量為 4.44M，總供應量是 12500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.05K。