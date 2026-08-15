SparkDEX Staked FLR 今日價格

SparkDEX Staked FLR (STFLR) 今日實時價格為 $ 0.00620555，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 STFLR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00620555 每 STFLR。

SparkDEX Staked FLR 目前市值在 $ 1,708,624 排名第 #-，流通供應量為 275.33M STFLR。過去 24 小時內，STFLR 的交易價格在 $ 0.00613377（低點）和 $ 0.00623483（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01056251，而歷史最低價為 $ 0.00583454。

短期表現方面，STFLR 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -0.15%。過去一天，總交易量達到 $ 1.46K。

SparkDEX Staked FLR（STFLR）市場資訊

市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 成交量（24H） $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K 完全稀釋市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 流通量 275.33M 275.33M 275.33M 總供應量 275,334,915.8411062 275,334,915.8411062 275,334,915.8411062

SparkDEX Staked FLR 的目前市值為 $ 1.71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.46K。STFLR 的流通量為 275.33M，總供應量是 275334915.8411062，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.71M。