Spark USDC 今日價格

Spark USDC (SUSDC) 今日實時價格為 $ 1.1，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 1.1 每 SUSDC。

Spark USDC 目前市值在 $ 185,921,767 排名第 #-，流通供應量為 182.11M SUSDC。過去 24 小時內，SUSDC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.1，而歷史最低價為 $ 0.950893。

短期表現方面，SUSDC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 4.52。

Spark USDC（SUSDC）市場資訊

市值 $ 185.92M$ 185.92M $ 185.92M 成交量（24H） $ 4.52$ 4.52 $ 4.52 完全稀釋市值 $ 185.92M$ 185.92M $ 185.92M 流通量 182.11M 182.11M 182.11M 總供應量 182,111,797.0656035 182,111,797.0656035 182,111,797.0656035

Spark USDC 的目前市值為 $ 185.92M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.52。SUSDC 的流通量為 182.11M，總供應量是 182111797.0656035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 185.92M。