SPACEX4200 今日價格

SPACEX4200 (SPCX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.74%。目前 SPCX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPCX。

SPACEX4200 目前市值在 $ 75,189 排名第 #-，流通供應量為 420.00M SPCX。過去 24 小時內，SPCX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00831869，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPCX 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +4.32%。過去一天，總交易量達到 $ 3.99K。

SPACEX4200（SPCX）市場資訊

市值 $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K 成交量（24H） $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K 完全稀釋市值 $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K 流通量 420.00M 420.00M 420.00M 總供應量 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

SPACEX4200 的目前市值為 $ 75.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.99K。SPCX 的流通量為 420.00M，總供應量是 420000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.19K。