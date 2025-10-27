SpaceX PreStocks（SPACEX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 213.81 $ 213.81 $ 213.81 24H最低價 $ 221.81 $ 221.81 $ 221.81 24H最高價 24H最低價 $ 213.81$ 213.81 $ 213.81 24H最高價 $ 221.81$ 221.81 $ 221.81 歷史最高 $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 最低價 $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 漲跌幅（1H） +0.31% 漲跌幅（1D） +0.29% 漲跌幅（7D） +6.26% 漲跌幅（7D） +6.26%

SpaceX PreStocks（SPACEX）目前實時價格為 $216.83。過去 24 小時內，SPACEX 的交易價格在 $ 213.81 至 $ 221.81 之間波動，市場活躍度顯著。SPACEX 的歷史最高價為 $ 247.47，歷史最低價為 $ 183.18。

從短期表現來看，SPACEX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.31%，過去 24 小時內變動為 +0.29%，過去 7 天內累計變動為 +6.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SpaceX PreStocks（SPACEX）市場資訊

市值 $ 676.47K$ 676.47K $ 676.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 676.47K$ 676.47K $ 676.47K 流通量 3.12K 3.12K 3.12K 總供應量 3,119.870413899 3,119.870413899 3,119.870413899

SpaceX PreStocks 的目前市值為 $ 676.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPACEX 的流通量為 3.12K，總供應量是 3119.870413899，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 676.47K。