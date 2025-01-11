今天 Spaceswap MILK2 (MILK2) 的價格

今天 Spaceswap MILK2 (MILK2) 的實時價格爲 0.0038525 USD。目前其市值爲 $ 87.00K USD。MILK2 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Spaceswap MILK2 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 296.21 USD

- Spaceswap MILK2 當天價格變化爲 +1.18%

- 其循環供應量爲 22.58M USD

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