SPACEDOGE（SPDG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SPDG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SPDG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SPDG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 +1.45%，過去 7 天內累計變動為 +19.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SPACEDOGE（SPDG）市場資訊

市值 $ 315.34K$ 315.34K $ 315.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 315.34K$ 315.34K $ 315.34K 流通量 49.30B 49.30B 49.30B 總供應量 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

SPACEDOGE 的目前市值為 $ 315.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPDG 的流通量為 49.30B，總供應量是 49302458046.51511，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 315.34K。