Space Nation Oikos 今日價格

Space Nation Oikos (OIK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 OIK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OIK。

Space Nation Oikos 目前市值在 $ 31,955 排名第 #-，流通供應量為 346.75M OIK。過去 24 小時內，OIK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.158664，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OIK 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +1.73%。過去一天，總交易量達到 --。

Space Nation Oikos（OIK）市場資訊

市值 $ 31.96K$ 31.96K $ 31.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 92.16K$ 92.16K $ 92.16K 流通量 346.75M 346.75M 346.75M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Space Nation Oikos 的目前市值為 $ 31.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OIK 的流通量為 346.75M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.16K。