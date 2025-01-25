Space Misfits 圖標

Space Misfits 價格 (SMCW)

USD

Space Misfits (SMCW) 實時價格圖表

$0.0022619
$0.0022619$0.0022619
-0.30%(1D)

今天 Space Misfits (SMCW) 的價格

今天 Space Misfits (SMCW) 的實時價格爲 0.0022619 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SMCW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Space Misfits 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.56 USD
- Space Misfits 當天價格變化爲 -0.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Space Misfits (SMCW) 價格表現 USD

今天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026409295
在過去60天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055271399
在過去90天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014629266699850619

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.42%
30天$ +0.0026409295+116.76%
60天$ +0.0055271399+244.36%
90天$ +0.0014629266699850619+183.10%

Space Misfits (SMCW) 價格分析

Space Misfits 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00225447
$ 0.00225447$ 0.00225447

$ 0.00229718
$ 0.00229718$ 0.00229718

$ 0.740413
$ 0.740413$ 0.740413

-0.11%

-0.42%

+24.19%

Space Misfits (SMCW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 7.56
$ 7.56$ 7.56

0.00
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什麼是Space Misfits (SMCW)

Space Misfits brings an exciting and intense action space game to the blockchain. Explore new worlds, battle it out for scarce resources, build your fleet and earn a fortune in space.

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Space Misfits (SMCW) 資源

官網

大家還在問：關於 Space Misfits (SMCW) 的其他問題

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SMCW 兌換爲當地貨幣

1 SMCW 兌換 AUD
A$0.003573802
1 SMCW 兌換 GBP
0.00180952
1 SMCW 兌換 EUR
0.002148805
1 SMCW 兌換 USD
$0.0022619
1 SMCW 兌換 MYR
RM0.009884503
1 SMCW 兌換 TRY
0.080614116
1 SMCW 兌換 JPY
¥0.352924257
1 SMCW 兌換 RUB
0.221010249
1 SMCW 兌換 INR
0.194930542
1 SMCW 兌換 IDR
Rp36.482252957
1 SMCW 兌換 PHP
0.131755675
1 SMCW 兌換 EGP
￡E.0.113660475
1 SMCW 兌換 BRL
R$0.013367829
1 SMCW 兌換 CAD
C$0.003234517
1 SMCW 兌換 BDT
0.275929181
1 SMCW 兌換 NGN
3.523203297
1 SMCW 兌換 UAH
0.094818848
1 SMCW 兌換 VES
Bs0.1266664
1 SMCW 兌換 PKR
Rs0.629871293
1 SMCW 兌換 KZT
1.171958247
1 SMCW 兌換 THB
฿0.075886745
1 SMCW 兌換 TWD
NT$0.074054606
1 SMCW 兌換 CHF
Fr0.00203571
1 SMCW 兌換 HKD
HK$0.017597582
1 SMCW 兌換 MAD
.د.م0.022551143