Space Misfits 價格 (SMCW)
今天 Space Misfits (SMCW) 的實時價格爲 0.0022619 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SMCW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Space Misfits 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.56 USD
- Space Misfits 當天價格變化爲 -0.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026409295。
在過去60天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055271399。
在過去90天內，Space Misfits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014629266699850619。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.42%
|30天
|$ +0.0026409295
|+116.76%
|60天
|$ +0.0055271399
|+244.36%
|90天
|$ +0.0014629266699850619
|+183.10%
Space Misfits 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.11%
-0.42%
+24.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Space Misfits brings an exciting and intense action space game to the blockchain. Explore new worlds, battle it out for scarce resources, build your fleet and earn a fortune in space.
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|1 SMCW 兌換 AUD
A$0.003573802
|1 SMCW 兌換 GBP
￡0.00180952
|1 SMCW 兌換 EUR
€0.002148805
|1 SMCW 兌換 USD
$0.0022619
|1 SMCW 兌換 MYR
RM0.009884503
|1 SMCW 兌換 TRY
₺0.080614116
|1 SMCW 兌換 JPY
¥0.352924257
|1 SMCW 兌換 RUB
₽0.221010249
|1 SMCW 兌換 INR
₹0.194930542
|1 SMCW 兌換 IDR
Rp36.482252957
|1 SMCW 兌換 PHP
₱0.131755675
|1 SMCW 兌換 EGP
￡E.0.113660475
|1 SMCW 兌換 BRL
R$0.013367829
|1 SMCW 兌換 CAD
C$0.003234517
|1 SMCW 兌換 BDT
৳0.275929181
|1 SMCW 兌換 NGN
₦3.523203297
|1 SMCW 兌換 UAH
₴0.094818848
|1 SMCW 兌換 VES
Bs0.1266664
|1 SMCW 兌換 PKR
Rs0.629871293
|1 SMCW 兌換 KZT
₸1.171958247
|1 SMCW 兌換 THB
฿0.075886745
|1 SMCW 兌換 TWD
NT$0.074054606
|1 SMCW 兌換 CHF
Fr0.00203571
|1 SMCW 兌換 HKD
HK$0.017597582
|1 SMCW 兌換 MAD
.د.م0.022551143