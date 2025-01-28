Space Frog X 圖標

Space Frog X 價格 (SFX)

USD

Space Frog X (SFX) 實時價格圖表

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-5.60%(1D)

今天 Space Frog X (SFX) 的價格

今天 Space Frog X (SFX) 的實時價格爲 0.00000741 USD。目前其市值爲 $ 871.84K USD。SFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Space Frog X 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 83.69K USD
- Space Frog X 當天價格變化爲 -5.52%
- 其循環供應量爲 117.69B USD

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Space Frog X (SFX) 價格表現 USD

今天內，Space Frog X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Space Frog X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Space Frog X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Space Frog X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.52%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Space Frog X (SFX) 價格分析

Space Frog X 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000584
$ 0.00000584$ 0.00000584

$ 0.00000816
$ 0.00000816$ 0.00000816

$ 0.00001028
$ 0.00001028$ 0.00001028

+0.53%

-5.52%

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Space Frog X (SFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 871.84K
$ 871.84K$ 871.84K

$ 83.69K
$ 83.69K$ 83.69K

117.69B
117.69B 117.69B

什麼是Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

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Space Frog X (SFX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Space Frog X (SFX) 的其他問題

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SFX 兌換爲當地貨幣

1 SFX 兌換 AUD
A$0.0000117819
1 SFX 兌換 GBP
0.000005928
1 SFX 兌換 EUR
0.0000070395
1 SFX 兌換 USD
$0.00000741
1 SFX 兌換 MYR
RM0.0000325299
1 SFX 兌換 TRY
0.0002649075
1 SFX 兌換 JPY
¥0.0011526996
1 SFX 兌換 RUB
0.0007215858
1 SFX 兌換 INR
0.0006411132
1 SFX 兌換 IDR
Rp0.1195161123
1 SFX 兌換 PHP
0.0004335591
1 SFX 兌換 EGP
￡E.0.0003722784
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R$0.0000436449
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C$0.0000105963
1 SFX 兌換 BDT
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1 SFX 兌換 NGN
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1 SFX 兌換 UAH
0.0003111459
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Bs0.00041496
1 SFX 兌換 PKR
Rs0.0020663526
1 SFX 兌換 KZT
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1 SFX 兌換 THB
฿0.0002506062
1 SFX 兌換 TWD
NT$0.0002440854
1 SFX 兌換 CHF
Fr0.000006669
1 SFX 兌換 HKD
HK$0.0000576498
1 SFX 兌換 MAD
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