SP500 rStock 今日價格

SP500 rStock (SPYR) 今日實時價格為 $ 696.64，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPYR 兌 USD 的匯率為 $ 696.64 每 SPYR。

SP500 rStock 目前市值在 $ 263,328 排名第 #-，流通供應量為 378.00 SPYR。過去 24 小時內，SPYR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 774.59，而歷史最低價為 $ 510.85。

短期表現方面，SPYR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.62。

SP500 rStock（SPYR）市場資訊

市值 $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K 成交量（24H） $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 完全稀釋市值 $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K 流通量 378.00 378.00 378.00 總供應量 377.998972921 377.998972921 377.998972921

SP500 rStock 的目前市值為 $ 263.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.62。SPYR 的流通量為 378.00，總供應量是 377.998972921，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 263.33K。