South Africa Fan Token 今日價格

South Africa Fan Token (SAFA) 今日實時價格為 $ 0.111865，過去 24 小時內變化了 4.91%。目前 SAFA 兌 USD 的匯率為 $ 0.111865 每 SAFA。

South Africa Fan Token 目前市值在 $ 417,255 排名第 #-，流通供應量為 3.73M SAFA。過去 24 小時內，SAFA 的交易價格在 $ 0.107703（低點）和 $ 0.120189（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.24，而歷史最低價為 $ 0.107703。

短期表現方面，SAFA 在過去一小時內波動了 +0.81%，過去7 天內波動了 -14.62%。過去一天，總交易量達到 $ 123.28K。

South Africa Fan Token（SAFA）市場資訊

市值 $ 417.26K$ 417.26K $ 417.26K 成交量（24H） $ 123.28K$ 123.28K $ 123.28K 完全稀釋市值 $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M 流通量 3.73M 3.73M 3.73M 總供應量 19,830,000.0 19,830,000.0 19,830,000.0

South Africa Fan Token 的目前市值為 $ 417.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 123.28K。SAFA 的流通量為 3.73M，總供應量是 19830000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.22M。