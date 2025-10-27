SoulPeg USD（SPUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.998176 24H最高價 $ 1.005 歷史最高 $ 1.014 最低價 $ 0.97149 漲跌幅（1H） -0.18% 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +0.17%

SoulPeg USD（SPUSD）目前實時價格為 $1.001。過去 24 小時內，SPUSD 的交易價格在 $ 0.998176 至 $ 1.005 之間波動，市場活躍度顯著。SPUSD 的歷史最高價為 $ 1.014，歷史最低價為 $ 0.97149。

從短期表現來看，SPUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.18%，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SoulPeg USD（SPUSD）市場資訊

市值 $ 1.67M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.67M 流通量 1.67M 總供應量 1,672,807.88198

SoulPeg USD 的目前市值為 $ 1.67M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPUSD 的流通量為 1.67M，總供應量是 1672807.88198，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.67M。