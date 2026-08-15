SOULGUY 今日價格

SOULGUY (SOULGUY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 SOULGUY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOULGUY。

SOULGUY 目前市值在 $ 11,450.87 排名第 #-，流通供應量為 998.95M SOULGUY。過去 24 小時內，SOULGUY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02939756，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOULGUY 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -5.68%。過去一天，總交易量達到 --。

SOULGUY（SOULGUY）市場資訊

市值 $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K 流通量 998.95M 998.95M 998.95M 總供應量 998,946,835.41368 998,946,835.41368 998,946,835.41368

SOULGUY 的目前市值為 $ 11.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOULGUY 的流通量為 998.95M，總供應量是 998946835.41368，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.45K。