Soulbucks（SBX）價格資訊 (USD)

Soulbucks（SBX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SBX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SBX 的歷史最高價為 $ 0.00791712，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SBX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -9.10%，過去 7 天內累計變動為 -9.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Soulbucks（SBX）市場資訊

市值 $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 100.00K$ 100.00K $ 100.00K 流通量 128.41M 128.41M 128.41M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Soulbucks 的目前市值為 $ 12.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SBX 的流通量為 128.41M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.00K。