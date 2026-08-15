Soul Scanner 今日價格

Soul Scanner (SOUL) 今日實時價格為 $ 0.180377，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 SOUL 兌 USD 的匯率為 $ 0.180377 每 SOUL。

Soul Scanner 目前市值在 $ 180,321 排名第 #-，流通供應量為 1.00M SOUL。過去 24 小時內，SOUL 的交易價格在 $ 0.178755（低點）和 $ 0.181219（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.3，而歷史最低價為 $ 0.152258。

短期表現方面，SOUL 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +0.33%。過去一天，總交易量達到 $ 265.89。

Soul Scanner（SOUL）市場資訊

市值 $ 180.32K$ 180.32K $ 180.32K 成交量（24H） $ 265.89$ 265.89 $ 265.89 完全稀釋市值 $ 180.32K$ 180.32K $ 180.32K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Soul Scanner 的目前市值為 $ 180.32K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 265.89。SOUL 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 180.32K。